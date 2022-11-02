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Илон Маск озвучил стоимость ежемесячной оплаты за галочку в Twitter

Твиттер Фото: Twitter/Elon Musk
Владелец социальной сети Twitter Илон Маск назвал цену синей галочки верификации в месяц. По его мнению, цена соответствует покупательной способности пользователей Twitter во всем мире, сообщает Zakon.kz.

Маск заверил, что обладатели "синей галочки" увидят меньше рекламы в этой социальной сети.

Всем недовольным, пожалуйста, продолжайте жаловаться, но это будет стоить 8 долларов, – написал Илон Маск в своем Twitter.

Помимо голубой галочки, за 8 долларов (3717 тенге) в месяц подписчики получат приоритет в ответах, упоминаниях и поиске в соцсети, а также смогут размещать длинные видео и аудио.

Маск ввел платную верификацию аккаунтов в соцсети по ежемесячной подписке, за что подвергся критике писателя Стивена Кинга. На это предприниматель предложил ему снизить стоимость подписки с 20 до 8 долларов в месяц.

28 октября Илон Маск возглавил Twitter. Позже он распустил совет директоров Twitter. Также он сообщил, что в Twitter изменится политика модерации контента.

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