Врачи рассказали о состоянии прооперированных шахтеров

4 ноября в Управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии прооперированных шахтеров, пострадавших при аварии на шахте в Шахтинске, сообщает Zakon.kz.

3 ноября стало известно, что двоих пострадавших при ЧП в Шахтинске готовят к операции. Всего пострадали четыре человека.

Как сообщили в Управлении здравоохранения Карагандинской области, двое пострадавших, получивших открытые черепно-мозговые травмы, прооперированы. По словам врачей, состояние стабильное.

3 ноября на шахте в Карагандинской области произошел выброс газа. В момент аварии под землей находились 106 человек. 101 был эвакуирован. Погибли пять человек, четверо пострадали.