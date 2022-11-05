В Риме активисты экологического движения облили супом картину Ван Гога

На выставке в Риме выступающие за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа 4 экоактивиста облили картину Винсента Ван Гога "Сеятель" овощным супом, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Палаццо Бонапарте, пишет агентство Ansa.

В Европе акции протеста экоактивистов продолжаются непрерывно почти месяц. До этого они обливали краской фасад бутика швейцарских часов класса люкс Rolex, здания автосалонов люксовых автомобилей Bentley, Bugatti, Ferrari и штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне. Ранее активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.

Кроме того, экоактивисты хаотично покрывали оранжевой краской фасады зданий в Лондоне и облили картину из серии "Стога сена" французского художника Клода Моне картофельным пюре.