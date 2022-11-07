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Президент о ЧП на шахте "АрселорМиттал Темиртау": Придется принять жесткие меры

Токаев об авариях на предприятии "АрселорМиттал Темиртау": Придется принять жесткие меры Фото: freepik
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области 7 ноября высказался об авариях на предприятии "АрселорМиттал Темиртау", сообщает Zakon.kz.

По словам президента, аварии приобрели частый, можно сказать, системный характер. Это уже вторая трагедия с летальным исходом в 2022 году.

С 2006 года на металлургическом комбинате произошло более 20 аварий, которые унесли жизни свыше 100 наших граждан.

Как отметил президент, несмотря на неоднократные предупреждения и предписания государственных органов, ситуация не становится лучше.

В этой связи придется принять безотлагательные жесткие меры, о чем я предупреждал в недавнем выступлении в Караганде. Нужно провести комплексную проверку предприятия, в том числе на соответствие требованиям безопасности труда и всем экологическим нормам. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, важно определить, достаточны ли инвестиции собственника в поддержание технического состояния комбината и его модернизацию. Возможно, к этой работе нужно привлекать международную компанию, которая даст объективную оценку положения дел на заводе.

"Необходимо сделать все, чтобы подобные трагедии не повторились. Здоровье и жизнь наших граждан – это самое главное", – сказал президент.

3 ноября на шахте в Карагандинской области произошел выброс газа. В момент аварии под землей находились 106 человек. 101 был эвакуирован. Погибли пять человек, четверо пострадали.

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