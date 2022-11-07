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Илон Маск сообщил о блокировке некоторых аккаунтов в Twitter

Твиттер, соцсеть Фото: Facebook/Elon Musk: SpaceX, Tesla, Solar City
Владелец Twitter Илон Маск заявил, что аккаунты, которые выдают себя за других людей на американском сервисе микроблогов, будут навсегда заблокированы, сообщает Zakon.kz.

Новый владелец платформы выпустил предупреждение после недавнего инцидента в Twitter, пишет Dailymail.

Комик Кэти Гриффин изменила свое имя и подписала его, как "Илон Маск". Это случилось в ответ на решение миллиардера предлагать проверенные учетные записи всем желающим за 8 долларов в месяц.

Она была заблокирована за то, что пыталась выдать себя за другого комика, – написал Илон Маск в Twitter.

Маск прояснил ситуацию для всех пользователей в Twitter. Все пользователи, выдающие себя за другое лицо, будут заблокированы навсегда. Если раннее Twitter делал предупреждения перед блокировкой аккаунта, то сейчас "предупреждений не будет". "Любое изменение имени" приведет к временной потере синей галочки, добавил Илон Маск.

Джек Дорси, соучредитель и бывший генеральный директор Twitter, прокомментировал массовые увольнения под руководством Илона Маска. Американский предприниматель Илон Маск распустил совет директоров Twitter. Маск возглавил компанию 28 октября.

Ирина Лукичева
Маск Илон
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