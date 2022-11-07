Токаев посетил подземную мечеть Бекет-ата

Президент, находящийся с рабочей поездкой в Мангистауской области, посетил подземную мечеть Бекет-ата, сообщает Zakon.kz.

После осмотра историко-культурного объекта Глава государства побеседовал с местными аксакалами, передает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что специально нашел время, чтобы посетить это святое место.