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ДТП с автобусами в Алматы: увеличилось число пострадавших

Алматы Фото: Zakon.kz
В Управлении здравоохранения Алматы предоставили подробную информацию о пострадавших в результате аварии с участием пассажирских автобусов, сообщает Zakon.kz.

За медицинской помощью всего обратился 21 человек (ранее сообщалось о 19 пострадавших).

По данным ведомства, на место ДТП выезжали девять бригад скорой помощи.

На сегодняшний час в результате ДТП в больницы города госпитализированы девять человек, состояние у всех средней тяжести, стабильное. В городскую клиническую больницу номер 4 доставили машиной скорой помощи шесть пострадавших, все госпитализированы, – сообщили в УОЗ города.

Также в Центральную городскую клиническую больницу поступили семь человек. Их отпустили на дальнейшее амбулаторное лечение после оказания необходимой помощи.

В БСНП поступили семь человек, двое госпитализированы, пятеро отправлены на амбулаторное лечение.

Среди пострадавших есть ребенок, 2013 года рождения.

Поступил в Центр детской неотложной медицинской помощи с диагнозом "сочетанная травма, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибленные ссадины и раны лобной области и носа, ушибы". Госпитализирован в нейрохирургическое отделение.УОЗ Алматы

Один пострадавший умер до приезда скорой помощи.

ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошло 8 ноября в Алматы, на пересечении ул. Толе би и Абылай хана.

В "Алматыэлектротранс" сообщили, что, если следствием будет установлено, что в ДТП есть вина компании, то пострадавшим будет оказана вся помощь.

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