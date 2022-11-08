ДТП с автобусами в Алматы: увеличилось число пострадавших
За медицинской помощью всего обратился 21 человек (ранее сообщалось о 19 пострадавших).
По данным ведомства, на место ДТП выезжали девять бригад скорой помощи.
На сегодняшний час в результате ДТП в больницы города госпитализированы девять человек, состояние у всех средней тяжести, стабильное. В городскую клиническую больницу номер 4 доставили машиной скорой помощи шесть пострадавших, все госпитализированы, – сообщили в УОЗ города.
Также в Центральную городскую клиническую больницу поступили семь человек. Их отпустили на дальнейшее амбулаторное лечение после оказания необходимой помощи.
В БСНП поступили семь человек, двое госпитализированы, пятеро отправлены на амбулаторное лечение.
Среди пострадавших есть ребенок, 2013 года рождения.
Поступил в Центр детской неотложной медицинской помощи с диагнозом "сочетанная травма, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибленные ссадины и раны лобной области и носа, ушибы". Госпитализирован в нейрохирургическое отделение.УОЗ Алматы
Один пострадавший умер до приезда скорой помощи.
ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошло 8 ноября в Алматы, на пересечении ул. Толе би и Абылай хана.
В "Алматыэлектротранс" сообщили, что, если следствием будет установлено, что в ДТП есть вина компании, то пострадавшим будет оказана вся помощь.