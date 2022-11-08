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В полиции уточнили детали ДТП с автобусом на проспекте Абая

Алматы Фото: ALMATY_KRIS_P
В ДТП на проспекте Абая с участием троллейбусов и автобусов жертв и пострадавших нет. Оба транспортных средства получили механическое повреждение, рассказали в департаменте полиции Алматы 8 ноября, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в полиции, ДТП произошло в 15:00 по проспекту Абая. Автобус двигался по проспекту в западном направлении, при перестроении налево он совершил столкновение с автомашиной BMW, что следовала также в попутном направлении.

Данный факт расследуется сотрудниками УП Алмалинского района, – сообщил начальник Управления дознания Департамента полиции города Алматы Олжас Шарипов.

8 ноября в Алматы столкнулись троллейбусы и автобусы.

Ранее в городе на пересечении ул. Толе би – Абылай хана столкнулись два пассажирских автобуса. За медицинской помощью всего обратился 21 человек. Момент столкновения двух автобусов в Алматы попал на видео.

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