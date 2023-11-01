Алихан Смаилов озвучил требования к новому инвестору "АрселорМиттал Темиртау"

В ходе брифинга после пленарного заседания Мажилиса 1 ноября 2023 года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов озвучил планы по дальнейшей деятельности АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает Zakon.kz.

Глава правительства напомнил, что в настоящее время проводится расследование по факту гибели шахтеров на предприятии.

"Еще в ноябре прошлого года была трагедия, когда погибли 4 шахтера. По данному случаю расследование уже завершено, материалы сейчас находятся на ознакомлении у ответчиков. В ближайшее время они будут переданы в суд. В августе также была трагедия – погибли еще 5 шахтеров. Расследование сейчас проводится, оно еще не завершено. По последнему факту также будет проведено всестороннее расследование с привлечением всех виновных лиц к ответственности", – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, задача правительства в ближайшее время – обеспечить возврат этой компании в Республику Казахстан.

"Обеспечить сохранение заработных плат и рабочих мест на предприятии, выполнение всех социальных обязательств, в том числе тех, которые возникли после гибели шахтеров. Мы будем контролировать, чтобы они в полном объеме были выполнены", – отметил премьер-министр.

Фото: primeminister.kz

Он добавил, что в соответствии с предварительным соглашением по передаче компании Республике Казахстан в настоящее время нельзя разглашать его подробности.

"Они будут озвучены после того, как мы завершим эту сделку. Это будет в течение буквально одного месяца. Мы должны завершить все юридические процедуры по передаче до 30 ноября", – подчеркнул Алихан Смаилов.

В заключение премьер-министр отметил, что у государства нет планов становиться собственником АО "АрселорМиттал Темиртау" и вкладывать в него бюджетные средства.

"Мы должны привлечь частного инвестора, который будет готов вложить минимум 3 млрд долларов в ближайшие три года. Причем порядка 1,3 млрд долларов нужно вкладывать сразу, потому что нынешняя ситуация на предприятии требует незамедлительного решения вопросов промышленной безопасности и модернизации оборудования. Мы планируем, что это будет казахстанский инвестор", – подытожил Алихан Смаилов.

Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

Материал по теме В Минюсте рассказали, должен ли Лакшми Миттал нести ответственность за трагедию на шахте

После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Затем в правительстве заявили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами АМТ, а также отметили, что "завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана". Позднее "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана.

Материал по теме Мажилисмен Калыков: компания "АМТ" все годы зарабатывала на крови казахстанских горняков

1 ноября газета АО "АрселорМиттал Темиртау" Metallurgy today опубликовала полный список горняков, погибших в результате аварии на шахте им. Костенко.

Материал по теме Горняки рассказали, как спасали коллегу из шахты Костенко

Все новости по ЧП на шахте им. Костенко можете прочитать здесь.