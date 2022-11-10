Печальная статистика: за годы независимости РК 126 шахтеров погибли из-за выбросов метана

За годы независимости 126 горнорабочих погибли от утечек и взрывов метана. Также рабочие продолжают гибнуть под завалами шахт, в пожарах, от несчастных случаев. Как правило, комиссиями выясняются причины трагедий, но количество их не уменьшается, сообщает Zakon.kz.

3 ноября 2022 года на шахте им. Ленина в Карагандинской области, принадлежащей компании "АрселорМитталТемиртау", от выброса газа под землей погибли пять человек. Сразу после этого министр по ЧС Казахстана Юрий Ильин рассказал на брифинге о случаях гибели шахтеров с момента открытия этой шахты. По словам Ильина, с момента ввода в эксплуатацию шахты им. Ленина в 1964 году до 2006 года в ней погибли 60 шахтеров.

После каждого трагического случая руководство предприятий, где гибли шахтеры, и представители государственных органов заявляли одно и то же: "Для расследования несчастного случая была создана государственная комиссия". Но после этих слов трагедии на шахтах в Казахстане не заканчивались. Доказательством тому – печальная статистика происшествий.

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Статистика и причины трагедий

Весной 1994 года на шахте в городе Сарани погибли 11 человек. Причина: возгорание метана. Спустя несколько месяцев на шахте в городе Шахтинске гибнут еще 14 шахтеров. Причина: взрыв метана.

1995 год. В городе Шахтинске на шахте им. Ленина от взрыва метана погибли еще 13 проходчиков. Массовая трагедия на этой шахте повторится через 11 лет.

20 сентября 2006 года. Самая крупная авария произошла в шахте им. Ленина в Шахтинске. В результате взрыва метана погиб 41 человек.

11 января 2008 года на шахте "Абайская" в Карагандинской области на глубине 400 метров произошел взрыв метано-воздушной смеси, в результате чего началось возгорание. В аварии погибли 30 человек, тела 21 человека так и не были найдены.

В сентябре 2013 года на руднике "Казахмыс" скончался машинист. Причина смерти – камнепад.

14 декабря 2013 года на шахте "Абай" рабочий погиб в результате обрушения скалы.

В январе 2014 года на шахте "Жомарт" рабочий скончался в результате столкновения с самоходным транспортом.

15 апреля 2014 года рабочий погиб на шахте вблизи Сарани (Карагандинская область). Причина трагедии: шахтер получил травму при креплении забоя. Объект принадлежит АО "АрселорМиттал Темиртау".

В июле 2014 года шахтер погиб во время проведения работ по зачистке почвы на шахте "Метан и К". Трагедию назовут несчастным случаем.

Осень 2014 года. На руднике №65 в Карагандинской области погиб рабочий. Причина трагедии: взрыв мины.

19 августа 2015 года. На шахте "Костенко" (Карагандинская область) скончался горнорабочий. Причина: авария при установке опоры на дне газохода.

Ноябрь 2016 года. На шахте "Саранская" погибли четыре рабочих. Причина: ЧП. Во время подъема шахтеров оборвался трос прицепа.

21 июня 2017 года на шахте "Тентек" погиб рабочий-проходчик. Его нашли возле ленточного конвейера подстанции, он успел сказать, что его затянуло в конвейер. У погибшего были сломаны все ребра, позвоночник, пробита грудная клетка.

17 августа 2017 года на шахте №55 в Сатпаеве при осмотре поверхности погиб рабочий. Причина: обрушение горной породы.

31 августа 2017 года на шахте "Казахстан" погибли шесть шахтеров. Причина: внезапный выброс метана.

1 июля 2019 года на шахте "Саранская" погиб горнорабочий очистного забоя. Причина: несчастный случай.

19 июля 2019 года на шахте №65 Южно-Жезказганского рудника ТОО "Корпорация "Казахмыс" погиб 28-летний горняк. Причина: несчастный случай.

7 ноября 2019 года на шахте "Саранская" погиб шахтер. Его голову зажало между держателем шахты и подземным оборудованием. Причина: несчастный случай.

16 ноября 2019 года на шахте "Казахстанская" (Карагандинская область) было найдено тело мастера котельной. ЧП назвали несчастным случаем.

28 ноября 2019 года на шахте №565 Южно-Жезказганского рудника произошла авария. Во время взрыва погиб мастер.

25 декабря 2019 года в шахте Южно-Жезказганского рудника (Корпорация "Казахмыс") погиб рабочий. На него наехала машина для подземных горных работ.

В июне 2020 года в шахте ТОО "Востокцветмет" в Восточно-Казахстанской области двое рабочих погибли во время проведения взрывных работ. Трагедию назвали несчастным случаем.

30 декабря 2020 года при выполнении взрывных работ погибли четыре сотрудника Актюбинской медной компании. Причина смерти: отравление угарным газом.

13 января 2021 года шахте им. Ленина произошел пожар: загорелись газ и уголь. На месте ЧП погиб водитель буровой установки.

7 ноября 2021 года на шахте в Карагандинской области погибли шесть человек. Причина: утечка метана.

Март 2022 года. На шахте "Саранская" (Карагандинская область) погиб один человек. Причина трагедии: обрушение горной массы.

После трагедии, произошедшей 3 ноября 2022 года на шахте им. Ленина, 7 ноября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал аварии на предприятии АМТ частыми и носящими систематический характер. Глава государства заявил, что нужно предпринять жесткие меры и провести проверку предприятия на соответствие требованиям безопасности.

Автор: Талгат Умаров