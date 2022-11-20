В Африке, Индии и Ливане казахстанские военнослужащие проголосовали за президента РК

Свыше 8000 военнослужащих и членов их семей в Алматинском, Конаевском и Талдыкорганском гарнизонах проголосовали на внеочередных выборах президента Республики Казахстан, в том числе за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Не остались в стороне от такого значимого события и военнослужащие, находящиеся в зарубежных командировках.

Шестеро представителей десантно-штурмовых войск отдали голоса за кандидата в президенты страны за рубежом. Четверо офицеров из числа военных наблюдателей при ООН проголосовали в Западной Сахаре и Марокко. Офицер Казахстанского миротворческого полка сделал свой выбор в посольстве Республики Казахстан в Индии. И двое участников миротворческой миссии в Ливане также проголосовали в посольстве Республики Казахстан в этой стране.

А офицеры, военнослужащие по контракту и члены их семей, находящиеся в Казахстане, приняли участие в голосовании на избирательных участках по месту жительства. Для удобства голосования солдат, в том числе проходящих лечение в госпиталях, предусмотрены закрытые участки для голосования.

Так, на территории Алматинского регионального гарнизона военнослужащие срочной службы десантно-штурмовых войск голосовали в Военном институте Сухопутных войск и полку связи.

"В этом году я впервые принимал участие в выборах главы государства. Неделю назад я принял военную присягу. Присягнул быть верным народу Казахстана и законно избранному президенту. Я, с гордостью пользуясь возможностью, отдал свой голос за сильную, стабильную, процветающую страну, за уверенность в завтрашнем дне. Я проголосовал за сильного лидера, который заботится об улучшении жизни народа, о молодом поколении казахстанцев, о нашем будущем. Военнослужащий алматинской десантно-штурмовой бригады рядовой Руслан Насрединов

В Конаевском гарнизоне для военнослужащих сразу нескольких воинских частей избирательный участок был организован на территории гвардейской десантно-штурмовой бригады. А в Талдыкоргане десантники проголосовали на участке, организованном в воинской части Национальной гвардии РК.