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Героически погибшего пожарного проводили в последний путь

Героически погибшего пожарного проводили в последний путь Фото: МЧС РК
В Кокшетау 22 ноября проводили в последний путь героически погибшего пожарного Аскара Забикулина, сообщает Zakon.kz.

Похоронили Аскара на его родине в ауле Казгородок.

В 12:00 по всей стране в территориальных подразделениях МЧС почтили минутой молчания.

По поручению президента одной из улиц столицы присвоят имя Аскара Забикулина, также установят его бюст.

18 ноября его семье вручили ключи от трехкомнатной квартиры.

16 ноября в столичном ЖК "Кахарман" на 11 этаже загорелась квартира, в которой находились люди. Прибывшие на место пожарные спасли пять человек, в том числе ребенка. А также эвакуировали десять человек. После ЧП двое пожарных попали в больницу.

Аскар Забикулин получил ожоги 3 степени. Как рассказали друзья Аскара Забикулина, у него 80% ожогов тела. Врачи ввели его в медикаментозную кому. Чтобы попасть в горевшую квартиру через окно, он снял с себя боевую одежду, и только в камуфляже и маске шел сквозь горящие комнаты. Внутри он нашел бабушку с внучкой и вынес их из огня. А затем спас десятилетнего мальчика из соседней квартиры.

20 ноября стало известно, что пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице.

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Анастасия Стативкина
Акмолинская область Кокшетау
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