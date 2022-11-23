КГД: Пункт пропуска "Капланбек – Зангиота" будет полностью закрыт с 1 декабря

Автомобильный пункт пропуска на границе с Узбекистаном "Капланбек – Зангиота" с 1 декабря 2022 года будет закрыт на реконструкцию. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета госдоходов Министерства финансов РК Бакытжан Слямов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, планируется реконструкция девяти автомобильных пунктов пропуска и одного железнодорожного на казахстанском участке внешней границы ЕАЭС. Все пункты, кроме одного, будут реконструироваться без полного закрытия, только с ограничением движения. При этом пропускной пункт "Капланбек" в Туркестанской области, связанный с приграничным пунктом "Зангиота" с узбекской стороны, будет полностью закрыт.

"С 1 декабря 2022 года по согласованию с узбекской стороной планируется начать реконструкцию автомобильного пункта пропуска "Капланбек – Зангиота" с полным закрытием из-за густонаселенности и стесненности условий. Необходимые письма были направлены в сопредельные государства ЕАЭС, в заинтересованные страны. Также идет работа по оповещению водителей и транспортных компаний о необходимости перемещения своих транспортных средств через другие пункты пропуска – "Казыгурт", "Атамекен и "Коныспаева". Бакытжан Слямов

Он отметил, что на границе с Узбекистаном регулярно возникают транспортные заторы. В КГД ситуацию связывают с плохим техническим оснащением пунктов пропуска.

"На текущий день перед пунктами пропуска на узбекской границе со стороны Казахстана наблюдается ежедневное скопление транспортных средств. В пиковые периоды эта цифра достигает свыше 300 единиц. В пунктах пропуска более 70% оборудования и технических средств контроля устарели: инспекционно-досмотровые комплексы, рентген-аппараты и весовое оборудование не позволяют осуществлять равномерный и ускоренный контроль в связи с возрастающим потоком транспортных средств". Бакытжан Слямов

Планируется, что результатом проводимой КГД модернизации и реконструкции пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС станут эффективный контроль, безопасность и комфорт. Ожидается увеличение пропускной способности до восьми раз по всем пунктам пропуска – с 1000 до 8400 транспортных средств в сутки, сокращение времени прохождения досмотра – с двух часов до 25 минут и минимизация коррупционных рисков. В пассажирских терминалах, а также на стоянке для водителей грузового транспорта будут предусмотрены все необходимые условия по аналогии с международными аэропортами – кафетерии, санузлы, комнаты матери и ребенка и другое.

20 октября 2022 года сообщалось, что подготовлен проект договора между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы.

31 октября стало известно, что автомобильный пункт пропуска "Зангиота – Капланбек" на границе Казахстана и Узбекистана закрывают на 19 месяцев с 1 ноября для модернизации и технического оснащения. Об этом сообщили в хокимияте (акимате) Ташкентской области. Позднее в этот же день в Комитете госдоходов Минфина РК уточнили, что "Зангиота – Капланбек" планируют закрыть с 1 декабря, а также рассказали, какие изменения ждут пункт пропуска.