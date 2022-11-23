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Установлена причина пожара в ЖК "Кахарман", после которого скончался Аскар Забикулин

пожар Фото: МЧС РК
В ДЧС Астаны озвучили причину пожара в жилом комплексе "Кахарман" 16 ноября, после которого скончался пожарный Аскар Забикулин, сообщает Zakon.kz.

Причиной пожара послужило образование аварийного режима работы в сети удлинителя, приведшее к воспламенению изоляции электропроводов, рассказали в ДЧС Астаны.

16 ноября в столичном ЖК "Кахарман" на 11 этаже загорелась квартира, в которой находились люди. Прибывшие на место пожарные спасли пять человек, в том числе ребенка. А также эвакуировали десять человек. После ЧП двое пожарных попали в больницу.

У командира отделения пожарной части №10 Аяна Кемпирова общее состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Пожарный Аскар Забикулин получил тяжелые травмы при исполнении служебного долга и скончался в больнице. За его жизнь несколько суток боролись врачи.

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