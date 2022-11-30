Токаев пригласил капитанов бизнеса Франции инвестировать в Казахстан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Париже пообещал руководителям крупных французских компаний оказать всестороннюю поддержку в ведении бизнеса в нашей стране, сообщает Zakon.kz

По словам президента, сейчас трудные времена и это лучшее время для наведения мостов и развития партнерских отношений.

"Мы хотим наладить отношения с Францией и Европой в целом для дальнейшего продвижения наших общих экономических и политических интересов" Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Он подчеркнул, что Казахстан нацелен на укрепление свободной и конкурентной рыночной экономики. Глава государства считает, что демонополизация сделает Казахстан сильнее, конкурентоспособнее и привлекательнее для инвесторов. Он выразил готовность вносить дальнейшие необходимые изменения в законодательство для улучшения бизнес климата.

По словам главы государства, первые результаты этой работы уже отражаются в макроэкономических данных. Рост ВВП за первые 10 месяцев этого года составил 2,5 %, что лучше прогноза. Несмотря на нарушение существующих цепочек поставок, экспорт увеличился почти на 50 % (63,8 млрд долларов). За первые шесть месяцев 2022 года иностранные партнеры инвестировали в экономику РК около 15 миллиардов долларов, что почти на 30 % больше, чем в предыдущем году.

"В течение следующих 7 лет мы планируем привлечь 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Наша инвестиционная политика будет постоянно совершенствоваться, чтобы Казахстан оставался наиболее привлекательным местом для инвестиций в Центральной Азии". Президент РК

Как подчеркнул глава государства, Франция является одним из ключевых экономических партнеров Казахстана.

Фото: akorda.kz

Так, за первые девять месяцев 2022 года товарооборот между Казахстаном и Францией вырос на 12 %. Сегодня более 170 французских компаний успешно работают в Казахстане. Французская промышленность представлена такими крупными именами, как Total Energies, Orano, Airbus, Vicat, Air Liquide, Alstom, Saint-Gobain и другими. Все они вносят значительный вклад в экономику Казахстана.

"Я считаю, что наращиванию нашего сотрудничества могло бы способствовать создание Торгового представительства Франции в Казахстане, мы будем рады его скорейшему учреждению. Я также хотел бы призвать французские компании изучить инвестиционные возможности нашей страны. Я хочу заверить всех присутствующих, что Казахстан гарантирует безопасную и стабильную инвестиционную среду" Президент РК

Касым-Жомарт Токаев рассказал участникам встречи о наиболее перспективных направлениях инвестиционного сотрудничества. Это АПК, энергетический сектор, транспорт и логистик, цифровизация.

"Моя администрация готова оказать всю необходимую поддержку французским компаниям для ведения бизнеса в одной из самых быстрорастущих экономик региона". глава государства

Ранее сообщалось, что Президент РК находится с рабочим визитом во Франции. В рамках официального визита он посетил Сенат Французской Республики.

Токаев также принял генерального директора Électricité de France Люка Ремона, встретился с основателем Французского института международных отношений и пригласил Макрона посетить Казахстан.