Токаев пригласил капитанов бизнеса Франции инвестировать в Казахстан
По словам президента, сейчас трудные времена и это лучшее время для наведения мостов и развития партнерских отношений.
"Мы хотим наладить отношения с Францией и Европой в целом для дальнейшего продвижения наших общих экономических и политических интересов"Касым-Жомарт Токаев
Фото: akorda.kz
По словам главы государства, первые результаты этой работы уже отражаются в макроэкономических данных. Рост ВВП за первые 10 месяцев этого года составил 2,5 %, что лучше прогноза. Несмотря на нарушение существующих цепочек поставок, экспорт увеличился почти на 50 % (63,8 млрд долларов). За первые шесть месяцев 2022 года иностранные партнеры инвестировали в экономику РК около 15 миллиардов долларов, что почти на 30 % больше, чем в предыдущем году.
"В течение следующих 7 лет мы планируем привлечь 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Наша инвестиционная политика будет постоянно совершенствоваться, чтобы Казахстан оставался наиболее привлекательным местом для инвестиций в Центральной Азии".Президент РК
Как подчеркнул глава государства, Франция является одним из ключевых экономических партнеров Казахстана.
Фото: akorda.kz
"Я считаю, что наращиванию нашего сотрудничества могло бы способствовать создание Торгового представительства Франции в Казахстане, мы будем рады его скорейшему учреждению. Я также хотел бы призвать французские компании изучить инвестиционные возможности нашей страны. Я хочу заверить всех присутствующих, что Казахстан гарантирует безопасную и стабильную инвестиционную среду"Президент РК
Касым-Жомарт Токаев рассказал участникам встречи о наиболее перспективных направлениях инвестиционного сотрудничества. Это АПК, энергетический сектор, транспорт и логистик, цифровизация.
"Моя администрация готова оказать всю необходимую поддержку французским компаниям для ведения бизнеса в одной из самых быстрорастущих экономик региона".глава государства
Ранее сообщалось, что Президент РК находится с рабочим визитом во Франции. В рамках официального визита он посетил Сенат Французской Республики.
Токаев также принял генерального директора Électricité de France Люка Ремона, встретился с основателем Французского института международных отношений и пригласил Макрона посетить Казахстан.