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Самолет последнего поколения разработали в США для прорыва противовоздушной обороны

Самолет последнего поколения разработали в США для прорыва противовоздушной обороны Фото: Twitter.com/northropgrumman
Самый совершенный военный самолет ВВС США презентовали накануне, сообщает Zakon.kz

Сборкой бомбардировщика B-21 Raider занималась компания Northrop Grumman. Об этом сообщается в Twitter компании.

Как отмечается, презентация стала первой публичной демонстрацией нового бомбардировщика ВВС США за 34 года, которые прошли с момента дебюта B-2 Spirit в 1988 году.

Первый полет планируют выполнить в 2023 году. Летные испытания самолета будут проходить на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. Предположительно, самолет разрабатывали для прорыва противовоздушной обороны вероятного противника.

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