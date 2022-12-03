Самолет последнего поколения разработали в США для прорыва противовоздушной обороны

Самый совершенный военный самолет ВВС США презентовали накануне, сообщает Zakon.kz

Сборкой бомбардировщика B-21 Raider занималась компания Northrop Grumman. Об этом сообщается в Twitter компании.

Как отмечается, презентация стала первой публичной демонстрацией нового бомбардировщика ВВС США за 34 года, которые прошли с момента дебюта B-2 Spirit в 1988 году.

Первый полет планируют выполнить в 2023 году. Летные испытания самолета будут проходить на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. Предположительно, самолет разрабатывали для прорыва противовоздушной обороны вероятного противника.