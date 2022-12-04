Ликвидация последствий ЧП в Экибастузе продолжается: задействованы 7 предприятий
Как было отмечено на заседании оперштаба, в работе по восстановлению подачи тепла задействовано 7 крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома.
Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано 484 человека.
Ранее сообщали, что временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук заявил о том, что в Экибастузе ведутся работы для того, чтобы 4 декабря подать тепло в большинство домов, которые еще не подключили с начала ЧП.
Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов.
Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.
В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.