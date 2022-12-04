Ликвидация последствий ЧП в Экибастузе продолжается: задействованы 7 предприятий

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел очередное заседание оперштаба по ликвидации последствий аварии на теплосетях в Экибастузе, сообщает Zakon.kz.

Как было отмечено на заседании оперштаба, в работе по восстановлению подачи тепла задействовано 7 крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома.

Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано 484 человека.

Ранее сообщали, что временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук заявил о том, что в Экибастузе ведутся работы для того, чтобы 4 декабря подать тепло в большинство домов, которые еще не подключили с начала ЧП.

Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.