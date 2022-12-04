Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ликвидация последствий ЧП в Экибастузе продолжается: задействованы 7 предприятий

Ликвидация последствий ЧП в Экибастузе продолжается: задействованы 7 предприятий Фото: primeminister.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел очередное заседание оперштаба по ликвидации последствий аварии на теплосетях в Экибастузе, сообщает Zakon.kz.

Как было отмечено на заседании оперштаба, в работе по восстановлению подачи тепла задействовано 7 крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома.

Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано 484 человека.

Ранее сообщали, что временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук заявил о том, что в Экибастузе ведутся работы для того, чтобы 4 декабря подать тепло в большинство домов, которые еще не подключили с начала ЧП.

Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. 

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Читайте также

В помощь экибастузцам: из Караганды выехали еще 70 специалистов

Полиция расследует причины смерти пожилой пары и их внука в Абайской области

Елена Вебер
Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака обретут любовь в новом году
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака обретут любовь в новом году
Пожилая пара с 3-летним ребенком насмерть замёрзли на улице в области Абай
В области Абай пожилая пара с 3-летним ребенком насмерть замерзли на улице
погода на территории Казахстана
Ветер и осадки ожидаются на большей части Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления