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Чиновники проиграли 507 млн тенге в казино: АДГС проводит проверку

Чиновники проиграли 507 млн тенге в казино: АДГС проводит проверку Фото: unsplash
Агентством РК по делам государственной службы в соответствии с поручением главы государства проводятся проверочные мероприятия по вопросам участия отдельных госслужащих в азартных играх, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГС.

В ведомстве отметили, что в случае выявления нарушений со стороны государственных служащих будут приняты соответствующие меры.

Требования к морально-этическому облику государственных служащих определены Этическим кодексом государственных служащих РК, - напомнили в пресс-службе.

Согласно кодексу, государственные служащие в своей деятельности должны соблюдать этические нормы, не прибегая к действиям, дискредитирующим государственную службу и авторитет государственной власти, в первую очередь должны служить интересам народа и государства.

Агентством и уполномоченными по этике на постоянной основе проводится профилактическая работа с государственными служащими по соблюдению этических норм.Пресс-служба АДГС РК

19 октября 2022 года стало известно, что в казино Алматинской области государственные служащие проиграли 507 млн тенге. По данным прокуратуры Алматинской области, 305 чиновников из различных регионов посещали игорные заведения в период несения госслужбы.

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1 ноября в кулуарах правительства у главы Миннацэкономики спросили, откуда у госслужащих такие суммы. Алибек Куантыров предположил, что чиновники потратили в казино "какие-то свои личные сбережения".

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