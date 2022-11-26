26 ноября Нурсултан Назарбаев прибыл на церемонию инаугурации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Cегодня, 26 ноября во Дворце Независимости проходит инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева.

Корреспондент Zakon.kz ранее опубликовал фото и видео из Дворца Независимости.

20 ноября Нурсултан Назарбаев прибыл на избирательный участок №393 в Астане для участия в процедуре голосования на выборах президента.

На следующий день, 21 ноября, Нурсултан Назарбаев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой.