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Нурсултан Назарбаев прибыл на церемонию инаугурации президента Казахстана

Нурсултан Назарбаев прибыл на церемонию инаугурации президента Казахстана Фото: elbasy.kz
26 ноября Нурсултан Назарбаев прибыл на церемонию инаугурации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Cегодня, 26 ноября во Дворце Независимости проходит инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева.

Корреспондент Zakon.kz ранее опубликовал фото и видео из Дворца Независимости.

20 ноября Нурсултан Назарбаев прибыл на избирательный участок №393 в Астане для участия в процедуре голосования на выборах президента.

На следующий день, 21 ноября, Нурсултан Назарбаев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой.

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Опубликовано видео из Дворца Независимости перед инаугурацией Токаева

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Анастасия Московчук
Астана Назарбаев Нурсултан
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