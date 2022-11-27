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Технологических нарушений на Экибастузской ТЭЦ нет

Совещание у акима Павлодарской области Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аким Павлодарской области провел заседание штаба по ЧП в Экибастузе, где было сказанно, что технологических нарушений на Экибастузской ТЭЦ нет, сообщает Zakon.kz.

В Instagram акима появилось видео с совещания. Говорится, что по состоянию на 21:00, одна из трех точек повреждения на сетях устранена, на второй откачали воду, на третьей – работы продолжаются. Задача – найти течь. Без этого невозможно дать отопление отключенным в настоящее время 149 многоэтажным домам.



Принимаются меры по исключению разморозки системы. На ТЭЦ технологических нарушений нет, обеспечена циркуляция теплоснабжения. Мобилизованы все силы и ресурсы.

27 ноября в 01:30 в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. Аким области прибыл в город утром, там организовали работу штаба.

Также стало известно о том, что постояльцев Центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации решили перевезти в Павлодар.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

Позже в Минэнерго прокомментировали ситуацию в Экибастузе, отметив, что авария произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

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Ситуация на Экибастузской ТЭЦ стабилизировалась

Константин Вноровский
Павлодарская область Экибастуз
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