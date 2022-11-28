129 домов подключили к теплу в Экибастузе

Информацию о текущем состоянии теплоснабжения в Экибастузе предоставили в акимате города, сообщает Zakon.kz.

Из 149 многоквартирных жилых домов за ночь удалось подключить к теплу 129 домов, из 15 социальных объектов в 10 поступило тепло. Дополнительно в городе запустили четыре котла, доведя до шести рабочих.



"За прошедшие сутки в городе сохранили циркуляцию теплосетей. Обнаружили повреждения на теплосетях, ведутся земляные работы. Сейчас бригады восстанавливают подачу тепла на оставшихся пяти социальных объектах, 17 многоэтажных домах и на трех многоквартирных жилых домах производится регулировка теплоходами. Ночью в городе объявили режим ЧС". Акимат Экибастуза

По состоянию на 09:00 на ТЭЦ:



в работе шесть котлоагрегатов (№6, 8, 9, 12, 14,15);

в резерве четыре котлоагрегата (№5, 7, 11, 13), которые дают надежность работы станции и возможность поддержания температурного графика.

Температура подачи теплоносителя увеличилась до +75ºС при норме +87ºС, обратка +50ºС при норме +56ºС, в квартирах – +18...+20ºС, наружная температура воздуха -30ºС.

Объекты образования Экибастуза перевели на дистанционный формат обучения. Детские сады работать не будут.

В Павлодар передислоцировали 123 человека, в том числе:

по линии образования – 84 человека;

по линии здравоохранения – 39 пациентов.

Температурный режим в лечебных учреждениях в течение дня не ухудшался, сохраняется в пределах +20...+25ºС, что соответствует санитарным нормам.

В Экибастузской городской больнице находится 269 пациентов (в том числе 92 ребенка), в родильном доме – 37 пациентов (в том числе 19 детей).

Экстренная помощь оказывается своевременно. Ежечасно власти мониторят температурный режим.

Всего в аварийно-восстановительных работах задействовали 138 человек и 35 единиц техники. Из 15 ранее выявленных повреждений бригады устранили 14.

"В первой половине дня планируется разрешить ситуацию в полной мере в отношении 20 многоквартирных жилых домов. В городе действует горячая линия. Дополнительно для организации приема граждан развернули 12 эвакуационных пунктов, которые оснастили всем необходимым для оказания помощи населению". Акимат Экибастуза

В Экибастузе с 27 ноября работает оперативный штаб по ликвидации аварийной ситуации во главе с акимом области.

27 ноября в 01:30 в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

В связи со случившимся президент Казахстана поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергетических активов в городах страны.