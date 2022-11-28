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Ситуация в Экибастузе: что известно к этому часу

Ситуация в Экибастузе: что известно к этому часу Фото: Zakon.kz
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК распространило оперативную информацию о текущем состоянии теплоснабжения в Экибастузе, сообщает Zakon.kz.

В связи с аварией на ТЭЦ создан штаб во главе с акимом Павлодарской области.

"В аварийно-восстановительных работах задействованы 138 человек и 35 единиц техники. Из 15-ти ранее выявленных повреждений устранено 14. В настоящее время проводятся земляные работы". Пресс-служба МИИР РК

По состоянию на 15:30 28 ноября температура подачи теплоносителя составляет 84ºС (норма – 87ºС), обратка – 54ºС (норма – 56ºС), в квартирах 18-20ºС. В работе находятся 6 котлоагрегатов (№ 6,8,9,12,14,15), в резерве 4 котлоагрегата (№ 5,7,11,13). Потребление электроэнергии составило 51 МВт.


Температурный режим в лечебных учреждениях в течение дня не ухудшался и сохраняется в пределах 20-25ºС, что соответствует санитарным нормам.

Как отметили в ведомстве, без теплоснабжения остаются 18 многоквартирных жилых домов и три социальных объекта. Имеется одно повреждение на участке центрального теплового пункта 52 (мкр. 5 "а" по ул. Машхур Жусупа).

27 ноября в 01:30 в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях. В связи со случившимся президент Казахстана поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергетических активов в городах страны.

В Экибастузе 28 ноября в связи с аварией на теплосетях объявили режим ЧС.

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Анастасия Стативкина
Павлодарская область Экибастуз
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