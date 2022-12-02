Аким Экибастуза: Никакой эвакуации у нас не было

Аким города Аян Бейсекин во время брифинга заявил о том, что не хочет использовать слово "эвакуация", сообщает Zakon.kz.

По его мнению, слово не подходит для ситуации в городе.

"Я бы вообще не использовал слово "эвакуация". Никакой эвакуации у нас не было, у нас были вопросы по передислокации наших детишек из детского дома". Аян Бейсекин

Также он рассказал, что в Экибастузе работают 14 пунктов обогрева, где горожане могут погреться и поесть. Также были организованы 10 мобильных пунктов обогрева. Кроме того, установлены 25 биотуалетов.

Как уточнил аким, в кратчайшие сроки планируется запустить все дома, но оговорился, что вопрос непростой, так как разморозка домов требует времени.

По информации временно исполняющего обязанности акима Павлодарской области Олега Крука, по состоянию на вечер 2 декабря в Экибастузе нет тепла в 30 домах. Он отметил, что за сегодняшний день удалось завести отопление в 6 домах из 17, которые были заморожены с момента аварии.



Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.



В Минэнерго уточнили, что авария произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях. При этом представители министерства сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

В связи со случившимся президент Казахстана поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергетических активов в городах страны.





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28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.



