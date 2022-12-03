Ситуация в Украине: в Киеве объявлена воздушная тревога, потолок цен на роснефть введут 5 декабря

В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщают местные власти.

Нынешней зимой в ЕС приедет большое количество украинцев, многие из них также в Германию, но страна не готова к такой ситуации, считает немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) (ведущей фракции Европарламента) Манфред Вебер.

G7 и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в 60 долларов за баррель



В ЕС пояснили, что нынешний уровень предельной цены на российскую морскую нефть в 60 долларов установлен из расчета, что эта цена несколько ниже рыночной цены на нефть РФ.

Потолок цен на нефть из РФ будет регулируемым, все желающие страны сделают это через свои национальные юридические процедуры – Еврокомиссия.



Французский политик-голлист Флориан Филиппо призвал Пятую республику отказаться от членства в Евросоюзе из-за поддержки Брюсселем президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу TF1 о намерении обсудить с Владимиром Путиным вопросы гражданской атомной энергетики в Украине после общения с гендиректором МАГАТЭ.