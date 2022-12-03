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Ситуация в Украине: в Киеве объявлена воздушная тревога, потолок цен на роснефть введут 5 декабря

море Фото: pixabay
G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в 60 долларов за баррель, сообщает Zakon.kz.

  • В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщают местные власти. 

  • Нынешней зимой в ЕС приедет большое количество украинцев, многие из них также в Германию, но страна не готова к такой ситуации, считает немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) (ведущей фракции Европарламента) Манфред Вебер.

  • G7 и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в 60 долларов за баррель

  • В ЕС пояснили, что нынешний уровень предельной цены на российскую морскую нефть в 60 долларов установлен из расчета, что эта цена несколько ниже рыночной цены на нефть РФ.

  • Потолок цен на нефть из РФ будет регулируемым, все желающие страны сделают это через свои национальные юридические процедуры – Еврокомиссия.

  • Французский политик-голлист Флориан Филиппо призвал Пятую республику отказаться от членства в Евросоюзе из-за поддержки Брюсселем президента Украины Владимира Зеленского.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу TF1 о намерении обсудить с Владимиром Путиным вопросы гражданской атомной энергетики в Украине после общения с гендиректором МАГАТЭ.

  • Члены парламента Великобритании подвергли критике главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, сравнившую истории российско-украинских и британо-ирландских отношений – газета The Daily Telegraph.


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