Северная Корея заставляет граждан менять имена, чтобы они звучали более идеологично

Власти Северной Кореи борются с "недостаточно идеологическими" именами, сообщает Zakon.kz.

В прошлом северокорейцев поощряли давать своим детям патриотические имена, содержащие идеологический или даже милитаристский смысл, такие как Чон Сим (верность), Чон Иль (оружие), Пок Иль (бомба) или Уй Сонг (спутник), передает RFA.

Однако в последние годы, когда страна стала более открытой для внешнего мира, северокорейцы стали называть своих детей более мягкими и благозвучными именами, которые легче произносить, например, А Ри (любимый человек), Со Ра (ракушка) и Су Ми (суперкрасавица), сообщают источники внутри страны.



Вместо имен, которые заканчиваются на более твердые согласные, детям дают имена, которые заканчиваются на более мягкие гласные, что больше похоже на имена, которые дают детям в Южной Корее.



Но в последнее время власти Северной Кореи жестко пресекают эту тенденцию, требуя от граждан с более мягкими именами сменить имена на более идеологические, и даже имена их детей, если они недостаточно "революционны", говорит анонимный источник.







"Жители жалуются, что власти заставляют людей менять свои имена в соответствии со стандартами, требуемыми государством. Начиная с прошлого месяца, на собрании жителей квартала постоянно раздаются объявления об исправлении всех имен без конечных согласных. Люди с именами без конечной согласной должны до конца года добавить к своему имени политический смысл, чтобы соответствовать революционным стандартам". Житель КНДР

По словам того же анонимного источника, тех, кто не хочет менять свое имя, заносят в список инакомыслящих.

28 октября президент Южной Кореи призвал Китай помочь отговорить Северную Корею от разработки ядерного оружия и ракет.

