Добровольцы выехали восстанавливать поврежденную систему отопления в Экибастузе

Прибывшие в Экибастуз из Павлодара айтишники рассказали, что готовы работать до полной подачи тепла в замерзшие дома, сообщает Zakon.kz.

Добровольцы рассказали каналу "Хабар 24", что их разместили в 36-й школе.

"Команду собрали. Специалисты все со своими инструментами. Полностью всем обеспечены. Приехали помогать, так как наши сограждане тоже оказались в беде. Проявили инициативу. Приехали, здесь вот спасибо штабу. (...) Питание, ночлег, все есть", – говорит доброволец Бауржан Кусманов.

Как сообщалось накануне, тепло в Экибастузе удалось довести почти во все проблемные многоэтажки. Рабочие бригады продолжают устранять последствия коммунальной аварии. Специалисты ведут замену радиаторов и стояков в размороженных квартирах. После окончания режима ЧС специальная комиссия начнет устанавливать масштабы нанесенного ущерба.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.



4 декабря состоялся телефонный разговор первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, находящегося в Экибастузе, и главы правительства Алихана Смаилова. Премьер и его заместитель обсудили ход ликвидации последствий аварии на городских теплосетях. По словам Скляра, ни одна крупная задействованная организация не уйдет из этих домов, пока полностью не закончит работу. Всего в настоящее время привлечены 484 человека.

