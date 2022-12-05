В Экибастузе назвали дома, где идут аварийные работы

В списке, где идут аварийные работы, числится 71 многоэтажка. К 5 декабря завершили ремонт на всех тепловых узлах домов в Экибастузе, рассказали в оперативном штабе, сообщает Zakon.kz.

Как отметил руководитель оперативного штаба — первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, теперь ведется подключение внутриквартирных стояков и регистров.

"Параллельно специалисты восстанавливают системы водоснабжения и канализации", – сказал Роман Скляр.

Оперативный штаб опубликовал список всех пострадавших домов с перечнем проведенных ремонтных работ.





Фото: таблица



В Экибастузе произведена подача к тепловым узлам в подвалы всех проблемных многоэтажных домов.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.