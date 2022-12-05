"Ак Барс" будет тренировать Зинэтула Билялетдинов

Один из титулованных клубов КХЛ, казанский "Ак барс" пригласил в свой тренерский штаб знаменитого наставника Зинэтулу Билялетдинова. Первым выездным экзаменом известного российского коуча будет встреча в Астане, где 6 ноября сыграют "Барыс" и "Ак Барс", сообщает Zakon.kz.





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Казанцы в свое время, когда Билялетдинов был главным тренером, становились трехкратными обладателями Кубка Гагарина. Опытный специалист будет работать в своем родном клубе в качестве консультанта. Несколько дней назад казанцы из-за плохих результатов команды распрощались с главным тренером Олегом Знарком, его функции пока временно будет исполнять Юрий Бабенко.









Зинэтула Билялетдинов вернулся в "Ак Барс" летом этого года в качестве советника директора клуба. При нем российский коллектив брал Кубок Гагарина три раза (в 2009, 2010 и 2018 годах). На данный момент казанская дружина располагается на 7-й строчке таблицы КХЛ в Восточной конференции. На ступеньку ниже стоит казахстанский "Барыс", который 6 декабря примет на своей арене "Ак Барс", начало поединка в 19:30.