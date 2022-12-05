Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"Ак Барс" будет тренировать Зинэтула Билялетдинов

Хоккей Тренер Ак Барса Фото: Twitter/hcakbars
Один из титулованных клубов КХЛ, казанский "Ак барс" пригласил в свой тренерский штаб знаменитого наставника Зинэтулу Билялетдинова. Первым выездным экзаменом известного российского коуча будет встреча в Астане, где 6 ноября сыграют "Барыс" и "Ак Барс", сообщает Zakon.kz.


Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 млн тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!

Казанцы в свое время, когда Билялетдинов был главным тренером, становились трехкратными обладателями Кубка Гагарина. Опытный специалист будет работать в своем родном клубе в качестве консультанта. Несколько дней назад казанцы из-за плохих результатов команды распрощались с главным тренером Олегом Знарком, его функции пока временно будет исполнять Юрий Бабенко. 



Зинэтула Билялетдинов вернулся в "Ак Барс" летом этого года в качестве советника директора клуба. При нем российский коллектив брал Кубок Гагарина три раза (в 2009, 2010 и 2018 годах). На данный момент казанская дружина располагается на 7-й строчке таблицы КХЛ в Восточной конференции. На ступеньку ниже стоит казахстанский "Барыс", который 6 декабря примет на своей арене "Ак Барс", начало поединка в 19:30.  

Читайте также

ЧМ-2022: что нужно знать о сегодняшних матчах ⅛ финала

Боксер Айдос Ербосынулы вернулся в Казахстан

Определились победители первого чемпионата Азии по асык ату

Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
овощ
В корке и семенах тыквы ученые обнаружили натуральные антибиотики
Появились подробности о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины
Появились подробности о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины
кролик, новый год, праздник
Какие блюда должны быть на новогоднем столе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления