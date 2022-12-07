Токаев поручил провести тщательный анализ просчетов по ЧП в Экибастузе

7 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра Алихана Смаилова о ходе ремонтных работ в Экибастузе, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, принятые меры позволили вывести город из критического состояния.

Также сказано, что на месте находится первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, которому поручено осуществлять оперативное руководство работами по восстановлению теплообеспечения жилых домов.

"Эти работы близятся к завершению", – говорится в публикации.



Глава государства возложил на правительство задачу провести тщательный анализ просчетов, допущенных при подготовке городов страны к зимнему отопительному сезону.

"Правительству поручено принять конкретные решения с целью кардинального изменения сложившейся плачевной ситуации как в Экибастузе, так и в других населенных пунктах", – сказано в сообщении.

Кроме того, предстоит решить вопросы, касающиеся приватизированных энергетических активов и ответственности их собственников.

Президент подчеркнул, что вся работа правительства и правоохранительных органов находится под его личным контролем.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

6 декабря председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге заявил, что жители домов в Экибастузе, оставшиеся без обогрева, не будут платить за теплоснабжение за ноябрь и декабрь.