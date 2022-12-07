Токаев поручил провести тщательный анализ просчетов по ЧП в Экибастузе
Как отмечено на сайте Акорды, принятые меры позволили вывести город из критического состояния.
Также сказано, что на месте находится первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, которому поручено осуществлять оперативное руководство работами по восстановлению теплообеспечения жилых домов.
"Эти работы близятся к завершению", – говорится в публикации.
Глава государства возложил на правительство задачу провести тщательный анализ просчетов, допущенных при подготовке городов страны к зимнему отопительному сезону.
"Правительству поручено принять конкретные решения с целью кардинального изменения сложившейся плачевной ситуации как в Экибастузе, так и в других населенных пунктах", – сказано в сообщении.
Кроме того, предстоит решить вопросы, касающиеся приватизированных энергетических активов и ответственности их собственников.
Президент подчеркнул, что вся работа правительства и правоохранительных органов находится под его личным контролем.
Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.
4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.
6 декабря председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге заявил, что жители домов в Экибастузе, оставшиеся без обогрева, не будут платить за теплоснабжение за ноябрь и декабрь.