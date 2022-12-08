Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев обсудил с новым главой Верховного суда развитие судебной системы

Токаев обсудил с новым главой Верховного суда развитие судебной системы Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 8 декабря 2022 года принял нового председателя Верховного cуда Асламбека Мергалиева, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи, как уточняется на сайте Акорды, были обсуждены вопросы развития судебной системы.

"Председатель Верховного cуда поделился своим видением концептуальных направлений совершенствования судебной системы с целью обеспечения верховенства права и повышения доверия к судам", – говорится в сообщении.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего повышения качества правосудия и реализации мероприятий по модернизации судебной системы, обозначенных в его Послании народу Казахстана.

Новость по теме

Токаев назначил председателей судов и судей в регионах

8 декабря 2022 года Жакип Асанов был освобожден от должности председателя Верховного суда. На этом посту его сменил Асламбек Мергалиев.

Читайте также

Здание городского суда "заминировали" в Усть-Каменогорске

Новым председателем Верховного суда назначен Асламбек Мергалиев

Токаев назначил председателей судов и судей в регионах

Динара Халдарова
Верховный суд Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
Асламбек Мергалиев
Новым председателем Верховного суда назначен Асламбек Мергалиев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления