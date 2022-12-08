Токаев обсудил с новым главой Верховного суда развитие судебной системы

Президент Касым-Жомарт Токаев 8 декабря 2022 года принял нового председателя Верховного cуда Асламбека Мергалиева, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи, как уточняется на сайте Акорды, были обсуждены вопросы развития судебной системы.



"Председатель Верховного cуда поделился своим видением концептуальных направлений совершенствования судебной системы с целью обеспечения верховенства права и повышения доверия к судам", – говорится в сообщении.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего повышения качества правосудия и реализации мероприятий по модернизации судебной системы, обозначенных в его Послании народу Казахстана.

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8 декабря 2022 года Жакип Асанов был освобожден от должности председателя Верховного суда. На этом посту его сменил Асламбек Мергалиев.