"ОПГ для граждан": Антикор заявил о незаконной регистрации 486 иностранных авто

Антикоррупционной службой совместно с прокуратурой Астаны пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, состоявшей из числа сотрудников НАО "Правительство для граждан" и гражданских лиц, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Антикоре, они занимались "нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей".

"Установлено, что преступная группа с января текущего года путем обмана граждан относительно правомерности постановки на учет иностранных автомашин, предлагая свои услуги, похищала их денежные средства и осуществила незаконную регистрацию 486 транспортных средств". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Стоимость незаконной услуги за каждую автомашину, по данным ведомства, "составляла от 400 тыс. тенге до 1,6 млн тенге".

"Заполучив желаемые денежные средства, подозреваемые подделывали письменные формы сделок купли-продажи автомашин, квитанции об уплате госпошлин за изготовление госномеров и свидетельств о регистрации транспортных средств. Деятельность ОПГ стала возможной в том числе вследствие умышленного неправомерного уничтожения госавтоинспекторами органов внутренних дел в информационной системе "Сервисный центр "WEB-модуль" сведений о ранее утилизированных автомашинах и ввода вместо них сведений вновь ввезенных автомобилей". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Отмечается, что с санкции суда четверо полицейских взяты под стражу.

"Денежные средства граждан, предназначенные для оплаты госпошлин и платежей, подозреваемыми похищались и тратились на личные нужды. В результате преступной деятельности указанных лиц причинен ущерб гражданам и государству в виде неуплаченных госпошлин и сборов на сумму порядка 1 млрд тенге". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В Антикоррупционной службе уточнили, что на сегодняшний день по делу задержаны еще четыре активных участника преступной группы, в том числе руководитель СпецЦОНа №2 по Астане.

"Расследование продолжается". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В ведомстве призывают граждан "не прибегать к услугам сомнительных посредников и регистрацию своих автомашин производить только в официальном порядке".

1 сентября 2022 года президент Казахстана в Послании поставил задачу предоставить право казахстанцам легализовать свои автомобили. По его словам, эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную "очистку".

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24 ноября Парламент Казахстана принял в двух чтениях поправки в Налоговый кодекс страны. Согласно документу, поставить иностранный автомобиль на первичный учет в Казахстане можно будет за 200 тыс. тенге, а не как раньше – за миллионные суммы. Единственное условие – машина должна быть ввезена в страну до 1 сентября 2022 года.