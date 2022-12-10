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Швеция и Финляндия обсуждают с турецкими властями вступление в НАТО

Швеция и Финляндия обсуждают с Турецкими властями вступление в НАТО Фото: pixabay
Глава парламента Турции Мустафа Шентоп объявил, что в январе страну посетят представители Швеции и Финляндии. Цель визита – обсуждение вопросов по поводу вступления в НАТО, сообщает Zakon.kz.

По словам спикера турецкого парламента, Швеция и Финляндия дали Турции ряд обещаний, которые должны быть выполнены. Он подчеркнул, что две европейские страны "настроены позитивно и решительно" и указал, что их цель – присоединиться к Североатлантическому альянсу для укрепления национальной безопасности, передает Рамблер.

"Нам надо в это поверить, для этого им необходимо сделать конкретные шаги. Турция в свете этого примет решение по вопросу членства в НАТО Швеции и Финляндии".Мустафа Шентоп

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