Протесты в Монголии: Две юрты установили на главной площади в Улан-Баторе

Городская администрация пригнала на площадь несколько автобусов, чтобы люди могли согреться в них, сообщает Zakon.kz.

Демонстрация граждан с требованием об объявлении имен лиц, причастных к хищениям угля, и их привлечении к ответственности продолжается уже девятый день, передает CentralAsia.media.



Ранее протестующие просили главу столичного района Сухбаатар установить юрты на площади, но им отказали.

12 декабря Минздрав Монголии заявил, что этих протестующих ежедневно осматривают на предмет обморожения.

Как также уточнили в мэрии, если протестующие официально представят мэру разрешение на строительство, то им будет дано разрешение на строительство юрты на парковке, а не на площади.



После этого мэр Улан-Батора разрешил митингующим установить только две юрты на главной площади.

4 декабря в столице Монголии Улан-Баторе прошла массовая демонстрация недовольных действиями правительства. Причиной протеста стал скандал с участием многих политиков, касающийся хищения экспортного угля.

Позже Парламент Монголии провел заседание в связи с беспорядками в стране. В Парламенте заявили о намерении огласить имена виновных в хищении угля.