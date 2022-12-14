Контрактные обязательства по "АрселорМиттал Темиртау" будут пересмотрены

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства 14 декабря заявил о пересмотре контрактных обязательств по "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Каирбек Ускенбаев напомнил, что в настоящее время под руководством Генеральной прокуратуры проводится комплексная проверка по деятельности АМТ. О результатах он пообещал доложить дополнительно.

"Контрактные обязательства по АМТ пересмотрены". Глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев

Наряду с этим, по его словам, проводится работа по возврату незаконно переданных месторождений: из 87 контрактов, заключенных с социально-предпринимательскими корпорациями, на сегодняшний день 40 контрактов расторгнуты, по 47 контрактам ведется анализ по исполнению обязательств недропользователями.



Из 143 месторождений, готовых к добыче, но незаконно переданных на разведку, 10 лицензий/контрактов отозвано, 25 недропользователям направлены уведомления о нарушении обязательств.

"Работа по возврату государству незаконно предоставленных месторождений продолжается". Каирбек Ускенбаев

3 ноября 2022 года примерно в 03:00 произошла трагедия на шахте имени Ленина в Карагандинской области. В компании "АрселорМиттал Темиртау" заявили, что на шахте при бурении газодренажных скважин случился внезапный выброс газа, а позже в тоннеле начался пожар. В момент происшествия под землей находились 106 работников предприятия, 101 из них был эвакуирован.



Спасти пятерых горняков не удалось, они погибли, еще четверо пострадали и были экстренно госпитализированы.

21 ноября президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Карагандинской области Жениса Касымбека и заслушал отчет о ситуации в компании "АрселорМиттал Темиртау".

23 ноября госкомиссия по выявлению причины аварии на шахте им. Ленина завершила работу. Ею была определена 100% вина работодателя в случившемся.