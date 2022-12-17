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Сотни туристов застряли в древнем городе в Перу после введения режима ЧП

Сотни туристов застряли в древнем городе на территории Перу, после введения режима ЧП Фото: pixabay
Около 300 туристов со всего мира застряли в городе Мачу-Пикчу в Перу после того, как в стране было введено чрезвычайное положение из-за беспорядков в связи с отстранением от власти президента страны, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, около 300 туристов со всего мира застряли в городе Мачу-Пикчу. Мэр города доложил, что ЧП в Перу было введено в связи с отстранением от власти президента страны и последовавшими за этим беспорядками.

8 декабря президент Перу Педро Кастильо распустил конгресс, который должен был рассмотреть вопрос о его импичменте. Он напомнил, что с момента его прихода к власти действующий парламент последовательно отклонял выдвинутые правительством социально-экономические инициативы, блокируя работу Кабинета министров.

Тем же днем отстраненный от власти президент Перу Педро Кастильо предстал перед судом по обвинению в мятеже и заговоре. Во время слушаний 8 декабря Кастильо выглядел мрачным, давая простые ответы "да" или "нет", а его адвокат утверждал, что он был произвольно задержан и отстранен от должности президента Перу по сфабрикованным обвинениям.

Нахождение большого количества туристов в городе объясняется тем, что он находится примерно в 100 км от столицы Империи инков и является магнитом для туристов со всех краев земли.

Мачу-Пикчу – город цивилизации инков, расположенный в Андах на территории Перу. Город был основан в XV веке, а позже заброшен. Мачу-Пикчу известен тем, что все его стены построены без использования склеивающего материала. В 2007 году 100 млн человек проголосовали, чтобы включить Мачу-Пикчу в число семи новых чудес света. А с 1983 года Мачу-Пикчу входит в Список памятников наследия человечества Юнеско.

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