Сотни туристов застряли в древнем городе в Перу после введения режима ЧП
По данным CNN, около 300 туристов со всего мира застряли в городе Мачу-Пикчу. Мэр города доложил, что ЧП в Перу было введено в связи с отстранением от власти президента страны и последовавшими за этим беспорядками.
8 декабря президент Перу Педро Кастильо распустил конгресс, который должен был рассмотреть вопрос о его импичменте. Он напомнил, что с момента его прихода к власти действующий парламент последовательно отклонял выдвинутые правительством социально-экономические инициативы, блокируя работу Кабинета министров.
Тем же днем отстраненный от власти президент Перу Педро Кастильо предстал перед судом по обвинению в мятеже и заговоре. Во время слушаний 8 декабря Кастильо выглядел мрачным, давая простые ответы "да" или "нет", а его адвокат утверждал, что он был произвольно задержан и отстранен от должности президента Перу по сфабрикованным обвинениям.
Нахождение большого количества туристов в городе объясняется тем, что он находится примерно в 100 км от столицы Империи инков и является магнитом для туристов со всех краев земли.
Мачу-Пикчу – город цивилизации инков, расположенный в Андах на территории Перу. Город был основан в XV веке, а позже заброшен. Мачу-Пикчу известен тем, что все его стены построены без использования склеивающего материала. В 2007 году 100 млн человек проголосовали, чтобы включить Мачу-Пикчу в число семи новых чудес света. А с 1983 года Мачу-Пикчу входит в Список памятников наследия человечества Юнеско.