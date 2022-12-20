Суд над вайнерами по делу о финпирамиде состоится 21 декабря

Два известных вайнера Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов проходят в качестве подозреваемых по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital в Алматы. Их арестовали в апреле 2022 года, суд продлевал арест до декабря, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Алматинского городского суда сообщили дату начала судебного заседания в отношении организаторов финпирамиды Mudarabah Capital.

Суд назначили на 21 декабря в 15:00.

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнер Мейржан Туребаев, актеры Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой.

Казахстанскому вайнеру Мейржану Туребаеву неоднократно продлевали срок содержания под стражей. Последний раз ему продлили арест до 18 декабря.

12 декабря стало известно, что прокуратура Алматы передала дело по вайнерам в суд.