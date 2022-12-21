В Казахстане планируют смягчить наказание за врачебные ошибки

При обсуждении на пленарном заседании Мажилиса Парламента поправок по вопросам здравоохранения глава Минздрава Ажар Гиният сообщила о смягчении наказания по ст. 317 УК РК, касающейся ненадлежащего исполнения профобязанностей медицинским или фармработником, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представляя законопроект РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения", министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что, помимо всего прочего, поправками предусматриваются меры защиты медработников.

"Министерством здравоохранения в рамках законопроекта предложены нормы по гуманизации уголовных правонарушений за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником и снизить санкционные меры ст. 317 Уголовного кодекса РК". Ажар Гиният

По ее данным, за 2018-2020 годы от физических и юридических лиц поступило 14 123 обращения. Из них ежегодно за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в отношении медицинских работников по ст. 317 УК РК заводится порядка 300 дел, зачастую на специалистов хирургического профиля с риском летального исхода.

Также глава Минздрава отметила, что законопроектом предлагается снизить размер штрафа и срок ареста за неумышленное причинение среднего и тяжелого вреда здоровью – при тяжелом вреде здоровью или смерти пациента "лишение свободы" заменить на "ограничение свободы" с пересмотром сроков наказаний.

"Министерством здравоохранения неоднократно принимались попытки гуманизации наказания с учетом мнения медицинского сообщества". Ажар Гиният

Как указывается в заключении профильного комитета Мажилиса, законопроектом предусматривается смягчение мер наказания, предусмотренных ст. 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником":

при причинении средней тяжести вреда человеку предлагается снизить штраф с 200 до 100 месячных расчетных показателей, общественные работы – со 180 до 100 часов, арест – с 50 до 30 суток;

при причинении тяжкого вреда человеку предлагается снизить штраф с 3000 до 2000 месячных расчетных показателей, ограничение свободы – с 3 до 2 лет, лишение свободы за деяния, повлекшие за собой смерть человека (с 5 до 4 лет), двух и более лиц (от 3 до 7 лет – до 6 лет).

Наряду с этим предусматривается введение наказания в виде "ограничения свободы" за деяния, повлекшие за собой смерть человека (до 4 лет); двух и более лиц (до 6 лет); заражение другого лица "ВИЧ" (до 5 лет).

В завершение Ажар Гиният добавила, что поправками предусматривается внедрение страхования профессиональной ответственности медработников. Вдобавок документ направлен на повышение статуса и социальную поддержку медработников, присвоение им почетных званий и продолжение повышения зарплаты в 2023 году.

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