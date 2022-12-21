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Суд над вайнерами в Алматы: с чем не согласны подсудимые

вайнер суд по финпирамиде Фото: скриншот с предварительного судебного слушания
В Алматы проходит предварительное слушание по рассмотрению ходатайства Мейржана Туребаева, сообщает Zakon.kz.

В Алматинском городском суде началось предварительное слушание по делу над вайнерами Мейржаном Туребаевым и Мейирханом Шерниязовым, которых подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой "Mudabarah Capital".

На слушаниях 12 подсудимых, председатель слушания – судья Камшат Саурова.

На заседании адвокаты подсудимых попросили судью перевести все следующие заседания в офлайн режим, так как в онлайн-режиме невозможно пригласить всех пострадавших.

Адвокат Т. Рустемова, а также подсудимый Руслан Бурканов попросили судью привлечь к ответственности Алмаса и Чингиза Курмангалиевых – руководителей ТОО "Astex KZ" и "Тендерной биржи Казахстана". Они утверждают, что именно братья Курмангалиевы являются организаторами финпирамиды. 

Сам Мейржан Туребаев ходатайствовал о привлечении его жены в качестве его защитника. Также он подал ходатайство о возврате дела прокурору, так как следствие, по мнению подсудимого, шло с нарушениями. 

Адвокат Туребаева Ролан Мурадов попросил суд изменить меру пресечения в отношении подзащитного на домашний арест.

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнер Мейржан Туребаев, актеры Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой.

Казахстанскому вайнеру Мейржану Туребаеву неоднократно продлевали срок содержания под стражей. Последний раз ему продлевали арест до 18 декабря.

12 декабря прокуратура Алматы передала дело в суд.

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