Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию
Генеральный продюсер и коммерческий директор киностудии Bazelevs в России Лала Рустамова и Тимур Асадов выкупили компанию у Тимура Бекмамбетова. Сделка прошла на коммерческих условиях. В начале 2023 года киностудию ждет ребрендинг, сообщает РБК.
Сделка, по словам Рустамовой, носила "коммерческий характер и совершилась на рыночных условиях".
"Деньги, которые обеспечили эту сделку, – это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего, сборы от кинопроката "Елок 9" и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах (онлайн-кинотеатры, стриминговые платформы и иные интернет-площадки) и телевизионных прав".Лала Рустамова
Тимур Бекмамбетов основал Bazelevs в 1994 году. В 2004 году кинокомпания выпустила экранизацию романа Сергея Лукьяненко "Ночной Дозор". Фильм стал самой кассовой картиной года и собрал в прокате 26 млн долларов. Компания также создала киносерии "Елки" и "Горько!".
С 2006 года Вazelevs имеет представительство в Лос-Анджелесе, которое является отдельной компанией. При ее участии вышли такие голливудские фильмы, как "Особо опасен", "Президент Линкольн: Охотник на вампиров" и "Хардкор".
Сделка затронула только российское юрлицо Bazelevs – ООО "Базелевс" – за ним останутся права на русскоязычный контент.
Основатель киностудии Бекмамбетов из российского бизнеса полностью вышел, сейчас студия работает с ним "как с нанятым режиссером и автором сценария над анимационным фильмом "Ходжа Насреддин", отмечает Рустамова.
Но американский продакшн остается у Бекмамбетова и продолжит работу в Лос-Анджелесе. В следующем году либо одна из компаний, либо обе сменят названия и проведут ребрендинг. В ближайшее время с сайта Bazelevs также исчезнет дисклеймер "Студия Тимура Бекмамбетова".
Решение о продаже Вazelevs в России назрело "несколько лет назад", утверждает Рустамова. Оно было связано с желанием Бекмамбетова отойти от операционного управления и сконцентрироваться на творческих аспектах работы – режиссуре и сценарном деле.
Переговоры велись с несколькими участниками рынка из разных сфер, однако, по словам Рустамовой, по итогам проката последних проектов Бекмамбетов сделал выбор в пользу продюсеров компании.