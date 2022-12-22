Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию

Тимур Бекмамбетов продал создавшую "Ночной Дозор" и "Елки" киностудию Bazelevs в России, сообщает Zakon.kz.

Генеральный продюсер и коммерческий директор киностудии Bazelevs в России Лала Рустамова и Тимур Асадов выкупили компанию у Тимура Бекмамбетова. Сделка прошла на коммерческих условиях. В начале 2023 года киностудию ждет ребрендинг, сообщает РБК.

Сделка, по словам Рустамовой, носила "коммерческий характер и совершилась на рыночных условиях".



"Деньги, которые обеспечили эту сделку, – это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего, сборы от кинопроката "Елок 9" и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах (онлайн-кинотеатры, стриминговые платформы и иные интернет-площадки) и телевизионных прав". Лала Рустамова

Тимур Бекмамбетов основал Bazelevs в 1994 году. В 2004 году кинокомпания выпустила экранизацию романа Сергея Лукьяненко "Ночной Дозор". Фильм стал самой кассовой картиной года и собрал в прокате 26 млн долларов. Компания также создала киносерии "Елки" и "Горько!".

С 2006 года Вazelevs имеет представительство в Лос-Анджелесе, которое является отдельной компанией. При ее участии вышли такие голливудские фильмы, как "Особо опасен", "Президент Линкольн: Охотник на вампиров" и "Хардкор".



Сделка затронула только российское юрлицо Bazelevs – ООО "Базелевс" – за ним останутся права на русскоязычный контент.

Основатель киностудии Бекмамбетов из российского бизнеса полностью вышел, сейчас студия работает с ним "как с нанятым режиссером и автором сценария над анимационным фильмом "Ходжа Насреддин", отмечает Рустамова.

Но американский продакшн остается у Бекмамбетова и продолжит работу в Лос-Анджелесе. В следующем году либо одна из компаний, либо обе сменят названия и проведут ребрендинг. В ближайшее время с сайта Bazelevs также исчезнет дисклеймер "Студия Тимура Бекмамбетова".

Решение о продаже Вazelevs в России назрело "несколько лет назад", утверждает Рустамова. Оно было связано с желанием Бекмамбетова отойти от операционного управления и сконцентрироваться на творческих аспектах работы – режиссуре и сценарном деле.

Переговоры велись с несколькими участниками рынка из разных сфер, однако, по словам Рустамовой, по итогам проката последних проектов Бекмамбетов сделал выбор в пользу продюсеров компании.