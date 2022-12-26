Дело Нурлана Масимова передано в суд

Антикоррупционной службой по Павлодарской области завершено досудебное расследование в отношении экс-начальника областного департамента полиции генерал-майора полиции Нурлана Масимова, его заместителя Дамира Сиразидимова и предпринимателя Е. Евкович, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Антикоре, они подозреваются "в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений".

"Масимов и Сиразидимов обвиняются в получении взятки в сумме 90,3 млн тенге за покровительство при проведении государственных закупок и подписании контрактов с аффилированными компаниями", – говорится в сообщении.

Также, как отметили в Антикоре, "они обвиняются в хищении бюджетных средств в сумме 420 млн тенге, предназначенных на приобретение арттехвооружения".

"22 декабря прокуратурой области обвиняемые преданы суду", – следует из сообщения.

22 апреля 2022 года стало известно, что Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении Нурлана Масимова. Как сообщалось, экс-начальник Департамента полиции Павлодарской области, генерал-майор полиции "подозревается в получении взятки в особо крупном размере (по ст. 366 ч. 4 Уголовного кодекса)". Он был объявлен в розыск.

3 июня Антикор за информацию о местонахождении Нурлана Масимова пообещал 12 млн тенге.

13 июля Нурлан Масимов был задержан на территории Восточно-Казахстанской области при попытке пересечь государственную границу с Россией по поддельным документам.

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Как уточнили в КНБ, вне пунктов пропуска на восточном участке казахстанско-российской границы была задержана группа лиц из числа граждан РК и РФ, среди которых установлен объявленный в розыск Нурлан Масимов. Российская сторона передала его пограничникам Казахстана, а после всех "фильтрационных мер" задержанного передали Антикоррупционной службе.