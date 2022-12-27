АЗРК проводит расследование в отношении "Яндекс.Такси" и "Теле 2"

Заместитель председателя АЗРК Болат Самбетов, подводя на брифинге в СЦК итоги работы, отметил, что Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан за 2022 год завершило 118 расследований. 95 еще проводятся, сообщает Zakon.kz.

В их числе проводятся расследования в части злоупотребления доминирующим положением в отношении "Яндекс.Такси", предлагающего услуги крупнейшего агрегатора такси на территории страны и оператора связи "Мобайл телеком сервис" ("Теле 2").



О результатах расследований будет сообщено дополнительно.

"За прошедший период текущего года антимонопольным органом в адрес субъектов рынка и государственных органов вынесено 442 уведомления, из них 330 исполнено. Важно отметить, что инструмент уведомления используется в качестве предупреждения, позволяя предпринимателям добровольно устранить признаки нарушения, тем самым, не вовлекая их в орбиту антимонопольных расследований". Заместитель председателя АЗРК Болат Самбетов

Департамент начал расследование нарушений в области защиты конкуренции в отношении ТОО "Яндекс.Такси.Корп" по признакам координации экономической деятельности еще в начале этого года.





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