Больше 200 миллионов тенге распределят по счетам экибастузцев после аварии на ТЭЦ

240 миллионов тенге разделят между жителями Экибастуза. Деньги выделили владельцы ТЭЦ, чтобы компенсировать затраты горожан за электроэнергию, сообщает Zakon.kz.

После аварии на местной ТЭЦ 27 ноября, люди круглосуточно использовали электрообогреватели, чтобы согреться, передает КТК.

Мы приняли решение о компенсации месячных объемов в нормальном режиме потребления потребителей, то есть нами было перечислено на "Экибастузэнерго" 240 миллионов тенге, которые, я так понимаю, в ближайшее время будут распределены по всем лицевым счетам, о которых я сказал, 48 172. Председатель правления АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация" Багдат Орал

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Основная причина у нас заключается в том, что сама станция день через день, к сожалению, имеет проблемы с некоторыми котлоагрегатами: что-то выходит из строя, что-то вводится в действие. И таким образом, идет такая балансировка. То есть задача перед нами стоит – полная стабилизация работы самой станции, и этими вопросами сейчас специалисты занимаются. Аким города Экибастуза Аян Бейсекин



8 декабря в Экибастузе был отменен режим ЧС.

