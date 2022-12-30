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Акчулаков об аварии в Экибастузе: Критика президента принята

Казахстан Минэнерго Акчулаков Экибастуз Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Болат Акчулаков назвал аварию на теплосетях в Экибастузе комплексной ошибкой и заявил, что Минэнерго принимает критику президента и будет решать проблемы отрасли на законодательном уровне, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава Минэнерго Болат Акчулаков 30 декабря на брифинге в СЦК, причиной масштабной аварии на теплосетях в Экибастузе нельзя считать ошибку одного конкретного человека или одной организации.

"Это комплексная ошибка. Я бы не стал говорить, что на месте какой-то начальник станции или какой-то инженер виноват. Это целый комплекс. Есть предварительные данные по самой ТЭЦ (в Экибастузе. – Прим. ред.), там были проблемы, связанные с метрологией, с приборами учета, которые неверно показывали давление в системе. Насколько я понимаю, после неправильных показаний датчиков команда поступила на подъем давления, что, соответственно, увеличило давление в теплосетях, которые просто не выдержали в силу того, что они достаточно изношены". Министр энергетики Болат Акчулаков

Он обратил внимание на то, что Минэнерго ответственно за генерацию, за станции, а теплосети уже – территория местных властей и коммунальщиков. Тем не менее, получив критику со стороны главы государства, министерство приступило к разработке мер по исправлению ситуации.

"В отношении критики президента – она принята. Необходимость целостного управления системой энергетики, включая тепловую, это актуальный вопрос. Министерство сейчас предлагает поправки в законодательство, предусматривающие усиление комитета энергонадзора. Поправки были внесены в Парламент и поддержаны депутатами". Болат Акчулаков

По его словам, поправки также предусматривают создание комитета атомного энергонадзора при Минэнерго и введение системы комплексного контроля за тепловыми сетями.

27 ноября ночью произошло масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза. 

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

20 декабря первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на брифинге в правительстве пообещал, что всех причастных к возникновению ЧС в Экибастузе накажут. 

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Акчулаков Болат МЭ РК Казахстан Экибастуз
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