Скляр пообещал, что всех причастных к возникновению ЧС в Экибастузе накажут
Первый вице-премьер отметил, что сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы.
"Это крупнейшая авария за всю историю Экибастуза, когда от теплоснабжения были отключены 149 жилых домов. Причина этой аварии и алгоритм ликвидации ЧС будут расследованы правоохранительными органами. Потом они дадут свою оценку. Абсолютно все, и те, кто причастен к возникновению этой аварии, и те, кто своими действиями затянул решение вопроса по ликвидации, будут привлечены к ответственности".Роман Скляр
Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в Экибастузе произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов.
Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС. Отменили его только 8 декабря.
4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.
14 декабря первый вице-премьер Роман Скляр заявил, что вселенской катастрофы в Экибастузе не было, поскольку без тепла остались только три микрорайона.
17 декабря аким Экибастуза Аян Бейсекин заявил о том, что в городе прогрели большую часть размороженных многоэтажек.