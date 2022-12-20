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Скляр пообещал, что всех причастных к возникновению ЧС в Экибастузе накажут

Скляр о ЧС в Экибастузе: Абсолютно все будут привлечены к ответственности Фото: Zakon.kz
Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на брифинге в правительстве пообещал, что всех причастных к возникновению ЧС в Экибастузе обязательно накажут, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Первый вице-премьер отметил, что сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы.

"Это крупнейшая авария за всю историю Экибастуза, когда от теплоснабжения были отключены 149 жилых домов. Причина этой аварии и алгоритм ликвидации ЧС будут расследованы правоохранительными органами. Потом они дадут свою оценку. Абсолютно все, и те, кто причастен к возникновению этой аварии, и те, кто своими действиями затянул решение вопроса по ликвидации, будут привлечены к ответственности".Роман Скляр

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в Экибастузе произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС. Отменили его только 8 декабря.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

14 декабря первый вице-премьер Роман Скляр заявил, что вселенской катастрофы в Экибастузе не было, поскольку без тепла остались только три микрорайона.

17 декабря аким Экибастуза Аян Бейсекин заявил о том, что в городе прогрели большую часть размороженных многоэтажек. 

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