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Ким Чен Ын призвал производить больше ядерных боеголовок в КНДР

Ким Чен Ын призвал производить больше ядерных боеголовок в КНДР Фото: wikimedia
Ким Чен Ын призвал увеличить арсенал ядерного оружия своей страны в ответ на угрозы со стороны Южной Кореи и США, сообщает Zakon.kz.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призывает к "экспоненциальному увеличению" арсенала ядерного оружия своей страны в ответ на угрозы со стороны Южной Кореи и США, сообщили в воскресенье государственные СМИ Пхеньяна, передает CNN.

Комментарии Кима прозвучали после того, как Северная Корея дважды за выходные испытала, как она утверждает, большую ракетную систему залпового огня с ядерным потенциалом, которая может поставить всю Южную Корею в радиус действия.

Выступая в канун Нового года в последний день шестидневного пленарного заседания, на котором рассматривались итоги 2022 года, Ким сказал, что Южная Корея стала "несомненным врагом", а ее главный союзник, США, за последний год усилил давление на Север до "максимального" уровня, часто размещая свои военные средства на Корейском полуострове.

Ким заявил, что в следующем году Пхеньян должен начать массовое производство тактического ядерного оружия и одновременно разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая даст Северу "возможность быстрого контрудара".

Комментарии Кима прозвучали в конце года, когда его режим испытал больше ракет, чем когда-либо в истории Северной Кореи, включая МБР, которая теоретически может поразить материковую часть США.

31 декабря, на 37-й день ракетных испытаний в 2022 году, Северная Корея запустила по меньшей мере три баллистические ракеты малой дальности с площадки к югу от Пхеньяна, по данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Затем, вечером того же дня, КНДР запустили еще одну баллистическую ракету в направлении Японского моря.

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