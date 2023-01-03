Сотрудники ДЧС Экибастуза ликвидируют последствия аварии

3 января с 06:00 силами Экибастузского гарнизона спасателей проводится откачка воды с поврежденного участка, сообщает Zakon.kz.

В 11:00 работниками ГКП "Горводоканал" и ТОО "Инженерные сети" начаты ремонтные работы по замене поврежденного участка и отключению трубопровода технической воды диаметром 500 мм.



Со слов МЧС РК, тепло и водоснабжение в городе подаются в штатном режиме (в работе 5 котлоагрегатов и в резерве 5). Температура наружного воздуха – 2°C.

На месте аварии задействованы силы и средства ДЧС, ГКП "Горводоканал" в количестве 58 человек и 16 единиц техники. Также на месте находится руководство акимата области и Департамента по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время производится соединение муфты с параллельным откачиванием воды.

По состоянию на 16:00 уровень воды в резервуарах подпитки теплосети составляет 7,5 метра при критическом 1,6 метра. Подпитка резервуаров ТЭЦ составляет 900 тонн в час (подпитка теплосетей – 600 тонн в час). На данный момент подпитка производится с трубопровода питьевой воды диаметром 150 мм (150 тонн в час).

Развернут пункт обогрева на базе вахтовки и командно-штабной машины (КУНГ), а также волонтерами "Vita" организовано горячее питание.

Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

30 декабря при проведении ремонтных работ ГКП "Горводоканал" в Экибастузе был поврежден технический водопровод диаметром 500 мм, предназначенный для ТЭЦ. 31 декабря власти сообщили, что устранили повреждение водопровода.