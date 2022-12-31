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В Экибастузе устранили повреждение водопровода

запуск системы Фото: Instagram/pavlodar_region
Пресс-служба акимата Павлодарской области заявила о том, что в Экибастузе устранили повреждение водопровода, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в настоящее время специалисты запускают систему.

"Работы по устранению повреждения на техническом водопроводе d500 мм, предназначенного для ТЭЦ города Экибастуза, завершены. В настоящее время ведется запуск системы. Специалисты коммунальных служб продолжат работы на месте до полного заполнения системы, которое потребует некоторого времени. Все процессы находятся на контроле специалистов", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Экибастузе вновь произошла коммунальная авария - был поврежден технический водопровод d500 мм, предназначенный для ТЭЦ.

27 ноября ночью произошло масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза. 

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

20 декабря первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на брифинге в правительстве пообещал, что всех причастных к возникновению ЧС в Экибастузе накажут.

29 декабря в Экибастузе вновь отключали тепло в ряде жилых многоэтажек и частных домов из-за повреждения на теплосетях.

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