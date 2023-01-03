Еще две дороги закрыли в Казахстане

В связи с ухудшением погодных условий в Казахстане закрыли еще две дороги с 20:00, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, из-за ограничения видимости и метели закрыто движение на автодороге республиканского значения Екатеринбург – Алматы, 1291-1353 км, участок Астана – станция Анар для всех видов транспортных средств.



А также из-за сильного ветра и верхового снега закрыто движение на автодороге республиканского значения Астана – Петропавловск 18-231 км, участок Астана – Щучинск для всех видов транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области из-за метели на трассах застряли более 200 машин.



Затем в Акмолинской и Жамбылской областях было закрыто движение на нескольких участках республиканских трасс.

Кроме того, в Туркестанской области полицейские обратились к водителям с просьбой не выезжать в дальнюю дорогу.

В Восточно-Казахстанской области из-за метели и гололеда закрыты 6 участков дорог.

