Еще две дороги закрыли в Казахстане
Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, из-за ограничения видимости и метели закрыто движение на автодороге республиканского значения Екатеринбург – Алматы, 1291-1353 км, участок Астана – станция Анар для всех видов транспортных средств.
А также из-за сильного ветра и верхового снега закрыто движение на автодороге республиканского значения Астана – Петропавловск 18-231 км, участок Астана – Щучинск для всех видов транспортных средств.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области из-за метели на трассах застряли более 200 машин.
Затем в Акмолинской и Жамбылской областях было закрыто движение на нескольких участках республиканских трасс.
Кроме того, в Туркестанской области полицейские обратились к водителям с просьбой не выезжать в дальнюю дорогу.
В Восточно-Казахстанской области из-за метели и гололеда закрыты 6 участков дорог.