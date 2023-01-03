Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Еще две дороги закрыли в Казахстане

зима, штормовое Фото: пресс-служба МЧС РК
В связи с ухудшением погодных условий в Казахстане закрыли еще две дороги с 20:00, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, из-за ограничения видимости и метели закрыто движение на автодороге республиканского значения Екатеринбург – Алматы, 1291-1353 км, участок Астана – станция Анар для всех видов транспортных средств.

А также из-за сильного ветра и верхового снега закрыто движение на автодороге республиканского значения Астана – Петропавловск 18-231 км, участок Астана – Щучинск для всех видов транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области из-за метели на трассах застряли более 200 машин.

Затем в Акмолинской и Жамбылской областях было закрыто движение на нескольких участках республиканских трасс.

Кроме того, в Туркестанской области полицейские обратились к водителям с просьбой не выезжать в дальнюю дорогу.

В Восточно-Казахстанской области из-за метели и гололеда закрыты 6 участков дорог.

Читайте также

Режим ЧС в Жанатасе: город остался без света и тепла

В Актюбинской области на трассе нашли трех без вести пропавших людей

В Костанайской области на трассе в смертельное ДТП попали пять автомобилей

Елена Беляева
Астана Щучинск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Учителей с 30-летним стажем освободили
Учителей с 30-летним стажем освободили от тестирования
В семи регионах страны закрыты дороги республиканского значения
В семи регионах страны закрыты дороги республиканского значения
по глобальному опросу индекса счастья Казахстан попал в топ 5
Казахстан попал в Топ-5 самых счастливых стран
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления