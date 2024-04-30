Две трассы закрыли в Казахстане из-за непогоды

Фото: pixabay

1 мая 2024 года с 00:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух трассах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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