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Две трассы закрыли в Казахстане из-за непогоды

закрытые дороги, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 00:07 Фото: pixabay
1 мая 2024 года с 00:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух трассах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы "КазАвтоЖол", закрыта дорога Астана – Ерейментау – Шидерты, км 16-200, участок г. Астана – граница Павлодарской области. А также введено ограничение движения на автомобильной дороге Астана – Ерейментау – Шидерты, км 200-254, участок границы Акмолинской области – п. Шидерты.

Ранее сообщалось, что трассу республиканского значения закрывают в Акмолинской области из-за непогоды.

Отметим, что в 16 областях Казахстана на 1 мая объявлено штормовое предупреждение.

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