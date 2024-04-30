Две трассы закрыли в Казахстане из-за непогоды
Фото: pixabay
1 мая 2024 года с 00:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух трассах Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы "КазАвтоЖол", закрыта дорога Астана – Ерейментау – Шидерты, км 16-200, участок г. Астана – граница Павлодарской области. А также введено ограничение движения на автомобильной дороге Астана – Ерейментау – Шидерты, км 200-254, участок границы Акмолинской области – п. Шидерты.
Ранее сообщалось, что трассу республиканского значения закрывают в Акмолинской области из-за непогоды.
Отметим, что в 16 областях Казахстана на 1 мая объявлено штормовое предупреждение.
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