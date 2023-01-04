38 автомобилей застряли в горах Алматы из-за непогоды

На Бортогайском водохранилище продолжается операция по спасению людей из снежного плена, передает Zakon.kz.

По сообщению ДЧС Алматинской области, продолжается работа по расчистке участка автодороги областного значения "Турген-Батан-Обсерватория Асы" силами ГУ "Казселелезащита" и ДСУ-13 для последующей эвакуации людей, застрявших в горной местности на Бортогайском водохранилище.

Всего застряли 53 человека на 38 автомобилях, из них двое детей. На данный момент эвакуировано в штаб на экопост 8 женщин и двухлетний ребенок.

В составе застрявшей колонны находятся сотрудники Департамента по ЧС, спасатели - парамедики РОСО, которые на высокопроходимой технике организовали пункт обогрева на двух автомобилях вахтовка. Также совместно с МИО и волонтерами организована доставка ГСМ, теплых одеял и продуктов питания (ланч боксы, бутерброды, котлеты, макароны). Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Эвакуация усложняется обильным снежными осадками и сошедшими на дорогу лавинными массами. Инженерная и спасательная техника продолжает движение навстречу застрявшей колонне.

Всего по состоянию на 17:30 в аварийно-спасательных работах задействованы 85 человек и 38 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Департамента полиции, Облздрава, местных исполнительных органов и добровольцев-волонтеров. Пресс-служба ДЧС Алматинской области





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