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38 автомобилей застряли в горах Алматы из-за непогоды

38 автомобилей застряли в горах Алматы Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
На Бортогайском водохранилище продолжается операция по спасению людей из снежного плена, передает Zakon.kz.

По сообщению ДЧС Алматинской области, продолжается работа по расчистке участка автодороги областного значения "Турген-Батан-Обсерватория Асы" силами ГУ "Казселелезащита" и ДСУ-13 для последующей эвакуации людей, застрявших в горной местности на Бортогайском водохранилище.

Всего застряли 53 человека на 38 автомобилях, из них двое детей. На данный момент эвакуировано в штаб на экопост 8 женщин и двухлетний ребенок.

В составе застрявшей колонны находятся сотрудники Департамента по ЧС, спасатели - парамедики РОСО, которые на высокопроходимой технике организовали пункт обогрева на двух автомобилях вахтовка. Также совместно с МИО и волонтерами организована доставка ГСМ, теплых одеял и продуктов питания (ланч боксы, бутерброды, котлеты, макароны). Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Эвакуация усложняется обильным снежными осадками и сошедшими на дорогу лавинными массами. Инженерная и спасательная техника продолжает движение навстречу застрявшей колонне.

Всего по состоянию на 17:30 в аварийно-спасательных работах задействованы 85 человек и 38 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Департамента полиции, Облздрава, местных исполнительных органов и добровольцев-волонтеров. Пресс-служба ДЧС Алматинской области


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